Pro новые модели

На рынке имеется огромное количество совместимых (не оригинальных) картов и обычному покупателю порой сложно с ориентироваться, какой именно продукт купить и не всегда здесь качество соответствует цене. Вообще покупателю, по большому счету, никак не определить и не оценить качество покупаемого продукта, это происходит только тестовым путем. На самом деле сервисные центры, которые имеют большой опыт в этой области, знают какие модели лучше и дольше служат, большее количество раз заправляются и т.д. но на практике, им не всегда выгодно продавать качественный продукт т.к. основной заработок сервисного центра, это все-таки ремонт и заправка картриджей в Ставрополе.

Основные преимущества

Так же никто не отменял моржу с проданного товара (чем дешевле продукция в закупке, тем выше моржа). Наша компания пошла другим путем: мы перепробовали практически все не оригинальные мини-картриджи на Российском рынке, и выбрали золотую середину, модель скажем так на твердую четверочку, который в свою очередь прослужит не одну заправку без ремонта (на практике, при нормальных нагрузках и хорошем тонере, заправляются 3-4 раза, рекорд 9 раз!)Иногда засыпать новый тонер гораздо выгоднее чем покупать новый карт, причем в несколько раз. Поэтому учитывайте данный момент при принятии решения. Для моделей Canon выгода составить 300%, для марки HP еще больше. При этом очень важно понять – качество печати будет максимально высоким, а количество отпечатанных страниц будет не ниже количества чтобы отпечатал новый карт. Кроме того при наличие определенных проблем мы проведем восстановление и ремонт и для черно-белых, и для цветных принтеров. В обязательном порядке проводится диагностика на наличие дефектов печати, проводится восстановление контактных пар, общая профилактика, при наличии утечки высокого напряжение – его устранение. Как итог – наши клиенты получают заводское качество печати, экономя при этом значительные финансовые средства. В работе используются только фирменные, проверенные тонеры, качественные фотобарабаны.