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Ставрополь ул. Пирогова 5/1.
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Заправка картриджей в Ставрополе

Сроки: от 10 мин.
Цена: от 200 руб.
Гарантия качества работы!
Быстро, надежно, недорого!
С гарантией!


  • Работаем со всеми моделями.
  • Высокое качество тонера.
  • Проводится чистка, смазка, диагностика. Бесплатно!
  • У нас тонер ВСЕГДА засыпается в полном объеме.
  • Среднее время ожидания клиента - 10 минут!
Приносите технику сегодня - забираете в течение часа!

Заправка картриджей в Ставрополе с гарантией!


Работаем со всеми моделями: Заправкой картриджей в Ставрополе не занимается только ленивый и при выборе поставщика данной услуги, клиенту нужно учитывать прежде всего две вещи:
  • Количество заправляемого тонера. К сожалению, не все сервисные центры соблюдают необходимость засыпать тонер в картридж по норме и причин для этого может быть много.
  • Качество заправляемого тонера.

Особенности оказываемой услуги

Заправка (время ожидания клиента от 10 мин.)
от 200 р.
Заправляем любые лазерные картриджи
Работаем со всеми моделями
Используем только качественные расходные материалы
Имеем парк проверочной техники (тестируем заправленный картридж на выходе)
Даем гарантию на весь ресурс картриджа.
Никогда не отказываемся от гарантийных обязательств.

На рынке услуг более 20 лет, нас хорошо знают, нам доверяют.

Свойство
  • Делаем всё качественно.
  • Мастер примет заказ незамедлительно.
  • Мы дорожим своим именем.
  • Большая наработанная база клиентов.
  • Большой опыт работы.
Выгода
  • Надежная гарантия результата.
  • Ждать не придется, работаем быстро.
  • Только оригинальные запчасти и материалы.
  • Мы держим конкурентные цены на свою работу.
  • Справимся с заказом любой сложности.
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  • Например "8-800-999-00-00"
  • Например "pochta@yandex.ru"


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Pro новые модели

На рынке имеется огромное количество совместимых (не оригинальных) картов и обычному покупателю порой сложно с ориентироваться, какой именно продукт купить и не всегда здесь качество соответствует цене. Вообще покупателю, по большому счету, никак не определить и не оценить качество покупаемого продукта, это происходит только тестовым путем. На самом деле сервисные центры, которые имеют большой опыт в этой области, знают какие модели лучше и дольше служат, большее количество раз заправляются и т.д. но на практике, им не всегда выгодно продавать качественный продукт т.к. основной заработок сервисного центра, это все-таки ремонт и заправка картриджей в Ставрополе.


Так же никто не отменял моржу с проданного товара (чем дешевле продукция в закупке, тем выше моржа). Наша компания пошла другим путем: мы перепробовали практически все не оригинальные мини-картриджи на Российском рынке, и выбрали золотую середину, модель скажем так на твердую четверочку, который в свою очередь прослужит не одну заправку без ремонта (на практике, при нормальных нагрузках и хорошем тонере, заправляются 3-4 раза, рекорд 9 раз!)

Основные преимущества

Иногда засыпать новый тонер гораздо выгоднее чем покупать новый карт, причем в несколько раз. Поэтому учитывайте данный момент при принятии решения. Для моделей Canon выгода составить 300%, для марки HP еще больше. При этом очень важно понять – качество печати будет максимально высоким, а количество отпечатанных страниц будет не ниже количества чтобы отпечатал новый карт. Кроме того при наличие определенных проблем мы проведем восстановление и ремонт и для черно-белых, и для цветных принтеров. В обязательном порядке проводится диагностика на наличие дефектов печати, проводится восстановление контактных пар, общая профилактика, при наличии утечки высокого напряжение – его устранение. Как итог – наши клиенты получают заводское качество печати, экономя при этом значительные финансовые средства. В работе используются только фирменные, проверенные тонеры, качественные фотобарабаны.

Pro восстановление

Теперь пару слов о так называемой услуге «восстановление модуля тонера», в большинстве сервисных центрах, эта услуга сводится к замене всего лишь одной детали (фотобарабан) и подается клиенту как ремонт модуля с заменой всех узлов и зачастую по цене, которая превосходит цену нового модуля.


Мы пошли другим путем, при оказании услуги восстановления, меняется только фотобарабан, т.к. в 70% случаях изнашивается именно он. Почему мы не восстанавливаем модуль полностью - это объясняется тем, что на рынке сложилась такая ситуация, что себестоимость нового устройства, уже готового к использованию, гораздо ниже, чем себестоимость всех комплектующих данного изделия.


Мы оказываем профессиональные, качественные услуги, доступные как коммерческим организациям Ставрополя, так и частным лицам, обратившимся к нам за помощью. Работаем со всеми моделями принетеров и МФУ, справимся с задачами любой сложности. На оказанные услуги выдается обязательная гарантия.

Заправка картриджей лазерных принтеров

Для лазерных принтеров предусмотрены определенные этапы проведения работ. Мастер помимо всего сделает:
  • Чистку барабанов, лезвий, валов.
  • Удалит из бункера отработку.
  • Произведет смазку подвижных деталей устройства.
Только после выполнения всех вышеописанных работ будет засыпан тонер, после чего завершена сборка. При наличие сопутствующих проблем с самим печатающим устройством проведем его перепрошивку или ремонт.
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